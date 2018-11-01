30 главных достопримечательностей Адыгеи

12.05.2021 33 055 0

Главные достопримечательности Адыгеи – природные красоты. Есть музеи и религиозные объекты, но они лишь дополнение к горам, водопадам, озёрам и прочему. Путешественники смогут чередовать впечатления, знакомясь с рукотворными памятниками в перерывах между походами. Многие интересные места сосредоточены в Майкопском районе. Также богата на колоритные виды приграничная зона республики с Краснодарским краем.

Посещение некоторых уголков – не более чем лёгкая прогулка, тогда как в другие следует отправляться, лишь хорошо подготовившись и лучше в сопровождении гида. Адыгея предлагает любителям экстрима испытать себя, посетив тематические парки развлечений, или узнать больше в местных заповедниках. Выбор досуга по-настоящему богатый.

Самые интересные и красивые места региона

Список, фото с названиями и описанием достопримечательностей, которые стоит посетить!

Лаго-Наки

Плато находится не только в Адыгее, но и захватывает территорию Краснодарского края. Высота над уровнем моря – 2,2 тысячи м. Оно также частично включено в Кавказский заповедник с 1992 года. Наибольшую известность местности принесли альпийские луга. Здесь проходит один из самых популярных пеших экологических маршрутов страны. Достопримечательности рядом: Азишские пещеры.

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Гора Фишт

Относится к территории и Адыгеи, и Краснодарского края. Часть Главного кавказского хребта высотой в 2,8 тысячи м. В её честь назван один из самых популярных стадионов России, расположенный в Сочи и принимавший Олимпиаду. По горе проложено несколько маршрутов восхождения разной сложности. Коралловое строение объясняется тем, что в прошлом, как предполагают исследователи, Фишт была островом.

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Соборная мечеть в Майкопе

Начала принимать верующих в 2000 году. Помимо прямых функций является ещё и резиденцией Духовного управления мусульман республики и соседнего Краснодарского края. Строительство профинансировал шейх из ОАЭ, чья мать была черкешенкой. Внешний облик – стены из белого камня, а 5 куполов и верхушки 4 минаретов ярко-синие. Внутренняя отделка – стены, исписанные строками из Корана.

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Свято-Михайло-Афонская пустынь

Находится в посёлке Победа, основана в 1877 году. Мужской монастырь процветал, принимал паломников. У него имелась важная святыня – частица Животворящего Креста Господня. Однако, как и многие, после революции был постепенно закрыт. В 2000-х годах началось возрождение. Не все постройки и земли вернули обители сразу, но постепенно эту ошибку исправили. Тогда же повторно освятили местный источник.

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Водопады Руфабго

Можно найти в Майкопском районе. Добираются до них двумя путями: специальным туристическим по мосту (платно), диким (бесплатно), но и дорога длиннее, и склон довольно крутой. Водопады несколько отстоят друг от друга, некоторые менее заметны. Самый высокий — «Грандиозный» — 829 м над уровнем моря, самый низкий — «Три братца» — 425 м. Достопримечательности рядом: Старинные черкесские сады и Сквозная пещера и пр.

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Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)

Располагается вблизи посёлка Каменномостский. Протяжённость участка – 400 м, ширина – порядка 7 м. В этом ущелье оборудован туристический маршрут с дорожками и перилами. Образование каньона связано с медленным растворением известняка. На спуске чуть ниже можно посмотреть на вольеры с представителями местной фауны. С конца 70-х годов прошлого века теснина объявлена памятником природы.

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Кавказский биосферный заповедник

Простирается на 280 тысяч га на территории Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края. Нынешний статус получил в 1924 году. Смешанный рельеф поверхности богат горами и пещерами. Примерно 1/5 от всех растений – редкие виды. Знаковые места: роща с тисами, растущими тут сотни тысяч лет, и кордон Лаура, где множество вольеров с оленями, зубрами, лисами и прочей живностью.

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Большая Азишская пещера

Находится на границе Адыгеи и Краснодарского края. Открыта в 1911 году, а в 1987 году стала туристическим объектом. 220 из 690 м доступны для осмотра и хорошо оборудованы: настилы, свет, поручни. В пяти залах достаточно много сталактитов и сталагмитов. Они вырастают в колонны и некоторые имеют отдельные названия. Является памятником природы. До входа в Малую Азишинскую пещеру 50 м.

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Ущелье Мешоко

Название переводится, как «медвежья долина». Располагается рядом с посёлком Каменномостский. Высота скал в ущелье достигает 70 м. Особое украшение местности – гроты и водопады. Над скалами нависли утёсы, сделав картину ещё более живописной. Здесь находили следы древних укреплений, датированных бронзовым веком. Поблизости есть заброшенный карьер, где в прошлом добывали известняк.

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Богатырская поляна

Урочище в Майкопском районе, состоявшее из нескольких сотен дольменов. Большинство уничтожено, около полусотни сохранилось, располагается группой и образую нечто, вроде аллеи. Остальные раскинуты хаотично по всей территории. Дольмены сложены из плит и имеют почти идентичные размеры. Название пошло от поверья про народ невысоких людей, обладающих невероятной богатырской силой.

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Савранская Канатная Дорога

Начала свою работу в 2014 году. Протяжность – 1,5 км. Подъём совершается почти на 1 км над уровнем моря, а скорость передвижения вагончика – 1,1 м/с. Прогулка происходит среди зелени. Вековые сосны и чистый воздух способствуют погружению в атмосферу местного колорита. Наверху можно побродить по Главному Кавказскому хребту или посетить Грот желаний – необычную сквозную пещеру.

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Веревочный парк приключений «Тетис»

Полноценный комплексный аттракцион с несколькими видами программ. При покупке билета можно выбрать какое-то одно направление или оплатить общий доступ. Троллей – спуск на специальном приспособлении со скоростью 50 км/ч. Каньонинг – спуск по каньону горной реки. Подъём по воздушной тропе подойдёт любителем скалолазания. Ещё есть вариант покататься на самых высоких качелях (не для слабонервных).

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Скала Чертов палец

Расположена недалеко от станицы Даховская. В зависимости от выбранного времени года туристы по дороге пробуют местные орехи, яблоки и другие дикие дары природы. По пути к скале попадаются и другие любопытные объекты, вроде Чёртовой арки. Прямо под Чёртовым пальцем поляна, подходящая для пикника. Если выдвигаться от станицы, то пеший путь в одну сторону – более 3 часов.

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Национальный музей Республики Адыгея

Открылся в городе Майкоп в 1925 году. Путь к полноценному музею был долгим, и держаться в первые годы существования удавалось на энтузиазме отдельно взятых людей. Они собрали богатую этнографическую коллекцию, подробно проследили роль адыгов (черкесов) в истории страны и сохранили многие старинные традиции. Экспозиция состоит из костюмов, предметов народного творчества и быта, а также археологических находок.

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Даховский мост

Находится в одноименной станице. Построен через горную реку в самом начале XX века. Его возведением занимались казаки-мятежники, которых не сослали в Сибирь и оставили в Адыгее для тяжёлых работ. Мост активно использовали, но он хорошо сохранился. Чтобы предотвратить разрушение и уберечь важный исторический объект, рядом с ним построили современную конструкцию из бетона и металла.

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Дендрарий в поселке Гончарка

Занимает площадь в 150 га в Гиагинском районе. Носит имя председателя колхоза Букреева, который и положил начало созданию парка в 1970 году. Первоначально разводили только местные деревья, а потом получили саженцы из сочинского дендрария и принялись экспериментировать с экзотикой. На данный момент бок о бок произрастает более 350 видов. В Центральной зоне есть сад камней.

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Городской парк Майкопа

Образован в центре города в 1966 году. За ним долго не ухаживали, поэтому в конце нулевых пришлось проводить обширную реконструкцию, чтобы придать месту отдыха надлежащий вид. Помимо появившихся лавочек, плитки с орнаментом, точек с закусками и кафе, работают аттракционы, а также большой открытый бассейн, который набирают летом. Одна из местных красот – «Часы» – фонтан со светомузыкой.

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Музей природы Кавказского Заповедника

Расположен в поселке Гузерипль с 1965 года. Вход платный и сначала надо пройти через главный пост самого заповедника. По пути к нему встречаются дольмены и памятник воинам. Музей разбит на залы. В самом первом рассказывается о создании заповедника. В последующих речь идёт о местных флоре и фауне: стоят чучела, объёмные макеты, диаграммы и воссозданы небольшие фрагменты разных природных зон.

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Гора Большой Тхач

Находится на границе между республикой Адыгеей и Краснодарским краем. Абсолютная высота – более 2,3 тысячи м. Название переводится, как «вечно молодой бог». Является частью одноименного природного парка и вместе с ним входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Горный массив похож на неровную зубчатую стену, склоны которой снизу покрыты зеленью, а ближе к вершинам голые.

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Долина аммонитов

Этот памятник природы удастся рассмотреть подробно, если спуститься к реке Белой между двумя посёлками: Каменномостским и Тульским. Аммониты – окаменелости, оставшиеся от древних моллюсков, которые вымерли наравне с динозаврами. Их спиралевидные раковины внушительных размеров разбросаны повсюду. Есть и другие фигурные камни, напоминающие: когда-то Адыгея была скрыта под водами океана.

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Гранитное ущелье

Располагается вблизи станицы Даховской. Его протяжённость – приблизительно 4 км, а ширина – около 200 м. В округе много достопримечательностей, вроде родника Золотого или горы Трезубец. Осмотреть ущелье удобнее с одной из природных смотровых площадок. Особенно красиво здесь в период цветения каштанов и барбариса. Зимой же часть бурного потока замерзает, что тоже выглядит эффектно.

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Казачий камень

Мимо этой достопримечательности поселка Каменномостский сложно пройти из-за его габаритов: путешествуя по округе, придётся обогнуть камень. Название объясняется одной из легенд: казаки сдвигали с места скалу при разделе земель, чтобы забрать себе больше территории. Другое наименование – Девичий: якобы девушка, переодевшись джигитом, оказалась единственной, кто смог запрыгнуть на камень на коне.

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Сахрайские водопады

Их несколько (Мамрюк, Манькин шум и прочие), расположены у посёлка Усть-Сухрай. Самый известный из группы называется Разлом. Территория вокруг подходит для посиделок, есть беседки. Летом работают кассы, и за осмотр водопада вблизи придётся заплатить, в остальное время – вход свободный, однако вода в образованном водопадом озере становится холодной, и искупаться не удастся.

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Гора Монах

Относится к Майкопскому району. Высота – примерно 500 м. Вершина плоская, что выделяет природный объект на общем фоне. Имеются родник и гроты, а также остатки древней кладки и дольмены. Очертания горы с определённого ракурса напоминают лицо сморщенного сурового старика, поэтому выбрано такое название. Другая легенда гласит, что этот образ вырезал монах, так замаливая свои грехи.

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Скала Раскол

Местоположение – село Хамышки. Высота стен – до 100 м, ширина разлома – от 2 до 8 м. Геологический памятник виднеется среди леса. После землетрясения, произошедшего много лет назад, через всю скалу прошла огромная трещина, и теперь одна из частей несколько отдалилась от основания и выглядит отдельным образованием. Ниже протекает Бзыха, и на ней образовались водопады высотой до 5 м.

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Озеро Псенодах

Занимает часть площади плато Лаго-Наки. Очертаниями напоминает широкую улыбку. Длина – около 150 м, а ширина – около 70 м. Средняя глубина – меньше 1 м, хотя есть глубокий провал ближе к юго-западной части. Через ключи-посредники Псенодах подпитывается водами с Фишта. С 2012 года около озера введён особый охранный режим, чтобы не дать путешественникам окончательно угробить местную экологию.

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Каньон реки Цице

Чаще всего маршрут путешественники строят от озера Псенодах. Туристов мало, так как добираться до места непросто. Чтобы осмотреться и сделать красивые фото, передвигаться придётся непосредственно по руслу Цице. По этой причине лучше приезжать в каньон в конце лета, когда уровень воды опускается, и она ещё прогрета. По берегам много валунов, встречаются гроты, а снежник даже частично перекрывает течение.

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Хаджохский карьер

Место бывшей добычи известняка и других горных пород у поселка Каменномостский. Дно заброшенного карьера покрыто мелким родниками, которые и образовали со временем озеро Красное. Вода чистая и неизменно холодная. А специфический цвет получается из-за скал и выхода ископаемых. В окрестностях проводится традиционная Туристическая гонка. Удобное расположение привлекает не только туристов, но и местных.

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Пшехский водопад

Образовался между горами Фишт и Пшеха-Су. Делит внешне единый горный массив на части, однако стекает по скалам, покрытым мхом, не углубляясь в разлом. Высота – более 160 м. Летом поток становится слабее по объективным причинам. К водопаду ведёт удобная дорога, вокруг которой лесополоса. Есть специальные туристические маршруты. На такие экскурсии нередко берут детей.

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Термальные источники Адыгеи

В республике их можно встретить в разных местах. Туристические комплексы предлагают либо снять апартаменты рядом на долгий срок, либо отдохнуть у источников всего пару часов. Считается, что в Адыгее нет термальных источников с температурой ниже +20 градусов. Наиболее популярными являются те, что относятся к Майкопскому району. Например, «Аква-Термо» или «Водная Ривьера».

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